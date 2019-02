Il corso per imparare a scrivere come nel Rinascimento

La scrittura cancelleresca è una umanistica corsiva, sviluppatasi in Italia nel 1500 dalle scritture umanistiche (non inclinate) del 1400. Il corso propone l’analisi e lo studio delle forme e del movimento corretto per realizzare le lettere minuscole e maiuscole dagli esempi di una scrittura di Bernardino Cataneo del 1545. La scrittura Cancelleresca, chiamata in seguito “italico” dagli inglesi, è una scrittura elegante usata in Italia durante il Rinascimento. Il corso propone l’analisi e lo studio delle forme e del movimento corretto per realizzare questa scrittura.

Il corso

Si tratta di un corso di calligrafia rivolto sia a chi si avvicina per la prima volta alla calligrafia, sia per chi ha già esperienza. Il corso consentirà di approfondire lo studio dello stile di scrittura Italico o Cancelleresca, riprendendo le forme delle scritture umanistiche corsive italiane del 1500. Il corso prevede quattro incontri, di tre ore ciascuno, per imparare l’uso del pennino a punta tronca e per lo studio delle forme delle lettere minuscole e delle maiuscole.

Tutto quello che c'è da sapere

Le lezioni avranno luogo il sabato mattina dalle 9:30 alle 12:30 nelle giornate del 23 febbraio, 9 e 30 marzo e del 6 aprile 2019. I materiali di base saranno forniti durante il corso. La comunicazione completa dopo l’iscrizione. L’iscrizione va fatta entro il 20 febbraio. Per informazioni scrivere a: info@grafologiatrieste.it. La sede dell’AGI, in via della Geppa 2, secondo piano, è a due passi dalla stazione dei treni di Trieste.

L'insegnante

Luisa Urgias studia calligrafia dal 2000. Ha conseguito due diplomi presso il CLAS (Calligraphy and Lettering Art Society) di Londra e seguito insegnamenti con i maggiori calligrafi italiani e stranieri. Ha partecipato a mostre di calligrafia sia in Italia che all’estero e suoi lavori si trovano presso la collezione del Museo di Calligrafia Contemporanea di Mosca. Insegna calligrafia ed esegue lavori di calligrafia su commissione.