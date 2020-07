"La testa per intrigo": torna a Grignano l'aperi reading per gli amanti dei libri

Libri, lettori volontari e un microfono: “La testa per intrigo” è una serata di reading all'ora dell'aperitivo. Due anni e mezzo fa nasceva questo appuntamento, creato da Corrado Premuda e Roberto Icolari, che ha intrattenuto il pubblico in diversi locali con un successo sempre crescente. Dopo i mesi di lockdown in cui le serate sono state organizzate on line su Facebook con grande seguito, adesso l'evento ritorna all'aperto, in riva al mare con le luci del tramonto, ospitato dallo stabilimento balneare Sirena Beach a Grignano 1, venerdì 17 luglio dalle 19.30 alle 21.30.

Pagine di grandi autori oppure il proprio, prezioso scritto: ciascuno può scegliere il testo da leggere, con l'unica richiesta di tenersi dentro ai cinque minuti. "La testa per intrigo" è una serata di Open Mic, microfono aperto, in cui chiunque può leggere davanti al pubblico. Introdotti da Corrado Premuda, ritroveremo, tra gli altri, Sara Alzetta, Margherita De Michiel, Francesco Facca, Alessia Giani, Terry Passanisi, Giustina Testa e gli amici del corso di scrittura creativa "Il Temperamatite". L'invito a partecipare e a leggere è aperto a tutti.