La Trieste catturata dai registi, il tour in città il 2 Novembre

La Trieste catturata dai registi - una passeggiata in città dedicata a tutte le produzioni cinematografiche che hanno scelto Trieste come cornice ideale per raccontare le loro storie. Camminare per le strade della città, tra il lungomare e il centro, è un modo inedito e particolare di riscoprire Trieste e i suoi dintorni. In compagnia del nostro critico cinematografico, Nicola Falcinella, vi racconteremo tante curiosità su film e produzioni TV di ieri e di oggi. Produzioni come "La sconosciuta" e "La migliore offerta" di Giuseppe Tornatore, "Il Padrino - parte II" di Francis Ford Coppola, "Senilità" di Paolo Bolognini, "Corriere Diplomatico" di Henry Hathaway.



Per partecipare è necessario prenotare.



INFO&PRENOTAZIONI:

📬 esternogiornots@gmail.com

📞 +39 339 4535962