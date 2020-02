Laboratorio teatrale sulla relazione scenica con Omar Makhloufi

Il giorno 15 (dalle 14:30 alle 19:30) e 16 (dalle 14:30 alle 18:30) di febbraio, Omar Giorgio Makhloufi, regista e attore della compagnia teatrale professionista Artifragili, terrà un laboratorio teatrale intensivo sulla relazione scenica in sala A. Fittke L'iniziativa rientra nella preview FITTKE2020 che promuove l'avviso pubblico attivo fino al 21 febbraio. (per info pag.comune.trieste.it).



Il laboratorio teatrale è rivolto a chi voglia avvicinarsi al teatro per la prima volta ma anche a chi ha già maturato esperienze in questo ambito. Un’occasione di studio e di gioco assieme per approfondire, o incontrare per la prima volta, le basi fondamentali della disciplina teatrale. Si studieranno due atti unici di Cechov ("L'orso" e "La domanda di matrimonio").



Per prenotarsi scrivere via whatsapp al numero 3274455640 ( il costo è di 35€ a persona).

Per ulteriori info: link evento facebook https://www.facebook.com/events/160867091998689/

Link della pagina facebook della compagnia teatrale:

https://www.facebook.com/artifragili/