"Le otto stagioni", musiche di Vivaldi e Piazzolla a San Giusto

Nella splendida cornice del Castello di S.Giusto, presso il Cortile delle Milizie, mercoledì 8 agosto, alle ore 21.00, si terrà una serata dedicata a “Le Otto Stagioni”, un accostamento delle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi con Las Cuatro Estaciones Portenas di Astor Piazzolla. Le opere dei due compositori, avvicinati nella medesima ispirazione, saranno interpretate dalla Nuova Orchestra da camera Ferruccio Busoni, diretta dal maestro Massimo Belli e dal solista Lucio Degani. Durante le Otto stagioni, l’emozione suscitata dalla musica si unirà alle suggestioni visive delle scenografie virtuali tracciate dal video designer Samuel Montalto. Il concerto si svolgerà nell’ambito della manifestazione Trieste Estate 2019 ed è organizzato dalla Nuova Orchestra da camera Ferruccio Busoni e dal Comune di Trieste, con la direzione artistica di Massimo Belli. La prevendita dei biglietti è affidata a Ticketpoint - Corso Italia, 6 Trieste con orario 8.30 - 12.30 e 15.30 -19.00 da lunedì a sabato e il giorno dello spettacolo un'ora prima dello svolgimento. Costo del biglietto: intero 10,00 euro + D.P. - Ridotto (under 26, over 65) 8,00 euro. Vi invitiamo a consultare il sito dell'orchestra "Ferruccio Busoni" www.orchestrabusoni.it e la pagina facebook per maggiori informazioni e aggiornamenti.