“Le scovazze in fondo al mar. Alla scoperta degli ambienti marini”, conferenza al Caffè San Marco

l problema dei rifiuti scaricati nel mare dall'uomo sta emergendo come uno dei più gravi problemi globali a cui ci troviamo di fronte. I milioni di tonnellate di rifiuti gettati in mare sono composti in gran parte da materie plastiche, che poi si frammentano e degradano. L'incontro pubblico, che si terrà giovedi’ 5 aprile alle 18 all'Antico Caffè San Marco di Via Battisti, è organizzato da OGS e Legambiente Trieste - Circolo Verdeazzurro verranno illustrati gli effetti dei rifiuti sugli ecosistemi e le più recenti ricerche svolte in questo campo.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Relatori:

- Silvia Ceramicola, geologa marina presso l'Istituto di Oecanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, dove studia la geologia e la morfologia dei fondali marini.

- Tomaso Fortibuoni, ricercatore presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) . Si occupa dell'inquinamento marino dovuto ai rifiuti solidi e i suoi effetti sull'ecosistema.