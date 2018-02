“Le Teresiane”, il laboratorio Liberty-Angelini si aggiudica la gara tra pasticceri (FOTO-VIDEO)

Il labroatorio Liberty - Angelini vince il concorso per il pasticcino tipico di Trieste con il marchio "Le Teresiane". Il premio, creato in occasione dei 300 anni dalla nascita di Maria Teresa d'Austria e nell’ambito del progetto di promozione turistica e culturale “Una Donna è Trieste” (sostenuto da Promoturismo FVG), Promotrieste - in collaborazione con Fipe, Confartigianato, SDGZ-URES e Confcommercio, ha coinvolto i panettieri-pasticceri della provincia di Trieste e ha dato vita al un pasticcino che rappresenterà questo territorio veicolandone i sapori, i profumi, le contaminazioni culturali e alimentari. Al concorso si sono iscritte 9 aziende artigiane della città: Giorgi, Sircelli, Eppinger, Bon bon, Zenzero e Cannella, Mailing Bakery, Bukavec, Liberty-Angelini, Il Pane Quotidiano. I giudici hanno apprezzato oltre al dolce stesso in particolare il packaging del prodotto del laboratorio Liberty-Angelini.