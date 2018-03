Le vie delle foto: 100 fotografi pronti a invadere 50 locali pubblici a Trieste

Per un mese Trieste diventa una grande mostra fotografica diffusa: all’ottava edizione de Le Vie delle Foto parteciperanno infatti 100 fotografi divisi in collettivi e singoli che con i loro scatti “invaderanno” 50 locali pubblici del centro cittadino.

Il calendario delle inaugurazioni sarà reso noto in conferenza stampa il prossimo 27 marzo, ma gli organizzatori anticipano che quest’anno Le Vie delle Foto si arricchisce di un tour con degu stazioni, che partono il pomeriggio del 7 aprile da Adoro Cafè.

I tour in programma accompagneranno gli iscritti in una passeggiata attraverso le vie, piazze, monumenti, edifici di pregio di Trieste, porteranno i visitatori nei locali pubblici aderenti e spiegheranno i portfolio in mostra.

Nel corso del mese di aprile si terrà inoltre un evento esclusivo, una cena “fotografica” con Gyula Salusinszky, fotografo di origine ungherese, in Italia da oltre 40 anni, vive a Trieste dove si dedica alla passione fotografica, in particolar modo alla street photography.Quest’anno espone all’Arcoriccardo 20 fotografie della serie “La vita nei campi veneziani” in cui ha cercato di raffigurare, in una città principalmente turistica, come vivono la loro vita i veneziani residenti in una città “rubata” a loro dai turisti.

Novità del 2018 è inoltre la collaborazione con gli allievi del corso di grafica dell’Istituto Civiform di Trieste che hanno realizzato il progetto grafico da noi successivamente rielaborato che sarà a breve visibile in grandi cartelloni sparsi per la città.

Particolarmente sorprendente è la varietà di temi e soggetti proposti dai partecipanti a questa grande mostra diffusa, dalla fotografia naturalistica, alla urban e street photography, al ritratto, dal reportage sui luoghi della memoria come Auschwitz o la Risiera San Sabba alla fotografia sperimentale.

L’ottava edizione segna anche due partnership importanti, con Trieste ESOF 2020 Capitale Europea della Scienza e il Lions Club Duino Aurisina.

Maggiori dettagli e il programma completo di questa ottava edizione il 27 marzo prossimo.