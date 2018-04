Le vie delle foto, al via le inaugurazioni

Cominciano da oggi le inaugurazioni multiple de Le Vie delle Foto che da otto anni inonda Trieste di fotografia. Sul sito della manifestazione si possono consultare giorno per giorno le inaugurazioni in programma. Le mostre continueranno poi per tutto il mese di aprile.

A questa ottava edizione de Le Vie delle Foto partecipano 100 fotografi, divisi in collettivi e singoli, le cui opere verranno esposte in 50 locali pubblici del centro cittadino. Una mission che si propone di inondare pacificamente Trieste con un mare di scatti dai generi più disparati: dalla fotografia naturalistica, alla urban e street photography, al ritratto, dal reportage sui luoghi della memoria come Auschwitz o la Risiera San Sabba alla fotografia sperimentale.

Le installazioni sono visibili durante gli orari di apertura dei locali e ogni sabato del mese sono previste visite guidate con percorsi creati ad hoc per poter ammirare sia le mostre, sia apprezzare i locali che le ospitano, sia la città di Trieste in tutti i suoi angoli.

Le Vie delle Foto presenta ogni anno delle innovazioni e nel 2018 fanno la loro entrée ufficiale anche i tour con degustazione di prodotti del territorio che inizieranno sabato 7 aprile presso Adoro Cafè.

Il programma completo delle inaugurazioni e dei tour con degustazione è consultabile sul sito www.leviedellefoto.it.