Le vie delle foto, al via le iscrizioni per l'edizione 2019

Tornerà, ad aprile 2019, per il nono anno consecutivo, Le vie delle Foto, la manifestazione che rende il centro di Trieste, con i suoi bar e locali, un’enorme mostra fotografica.

È già possibile, infatti, iscriversi all’edizione 2019 e sul sito www.leviedellefoto.it si può scaricare il modulo.

Con Le Vie delle Foto i locali pubblici e gli spazi urbani si trasformano in un’unica, gigantesca galleria, dove fotografi, professionisti e non, da tutta Italia e dal mondo, possono esporre i propri scatti.

A ogni fotografo viene assegnato un esercizio pubblico tra quelli aderenti al percorso cosicché le singole mostre possano avere ciascuna un loro tema. Le mostre vengono esposte per tutto il mese di aprile ed è possibile visitarle durante gli orari di apertura dei locali. Ogni sabato del mese sono inoltre previste visite guidate con percorsi creati ad hoc per poter ammirare sia le mostre, sia apprezzare i locali che le ospitano, che ovviamente la città di Trieste in tutti i suoi angoli, anche quelli meno noti.

Le Vie delle Foto nasce nel 2011 da un’idea dell’imprenditrice triestina Linda Simeone e presenta ogni anno delle innovazioni; visto il successo dell'edizione 2018 con le degustazioni ed eventi correlati, per il 2019, partendo già con le adesioni, si avrà tempo maggiore per organizzare la manifestazione che ogni anno ad aprile rende Trieste la città della fotografia.

Per il 2019 sono previsti convegni, workshop e presentazioni del progetto in tutta Italia, per portare nuovi fotografi a Trieste e Trieste in giro per il mondo.

Per informazioni e dettagli trovate tutte le informazioni sul sito oppure scrivendo una mail a info@leviedellefoto.it.