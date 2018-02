Le vie delle foto, la Fotografia invade Trieste con degustazioni, eventi e incontri a tema

Per l'ottava volta Trieste torna ad essere una grande mostra fotografica diffusa: con Le Vie delle Foto i locali pubblici e gli spazi urbani si trasformano in un'unica, gigantesca galleria, dove fotografi, professionisti e non, da tutta Italia e dal mondo, possono esporre i propri scatti. Le Vie delle Foto nasce nel 2011 da un’idea dell'imprenditrice triestina Linda Simeone «Le Vie delle Foto cresce sempre di più» dice Linda «l’anno scorso abbiamo avuto 76 locali e 150 fotografi, e quest’anno l’obiettivo è ancora più ambizioso. Non vediamo l’ora di passeggiare a piedi per la nostra splendida città e poterci godere i progetti degli artisti che parteciperanno e i locali che li ospiteranno».

A ogni fotografo viene infatti assegnato un esercizio pubblico tra quelli aderenti al percorso cosicché le singole mostre possano avere ciascuna un loro tema. Le mostre vengono esposte per tutto il mese di aprile ed è possibile visitarle durante gli orari di apertura dei locali. Ogni sabato del mese sono inoltre previste visite guidate con percorsi creati ad hoc per poter ammirare sia le mostre, sia apprezzare i locali che le ospitano, che ovviamente la città di Trieste in tutti i suoi angoli, anche quelli meno noti. L'offerta va così ad arricchire ulteriormente il programma di eventi fruibile sia dai cittadini che dai turisti presenti in città.

Le Vie delle Foto presenta ogni anno delle innovazioni e nel 2018 fanno la loro entrée ufficiale anche delle degustazioni, degli eventi e degli incontri a tema affinché il mese di aprile a Trieste diventi ufficialmente il mese della fotografia e della condivisione della passione per quest'arte. Numerose sono le adesioni già arrivate e a breve si procederà alle selezione degli artisti ospiti. Per chi fosse interessato a iscrivere i propri scatti, sul sito www.leviedellefoto.it c'è il modulo e il regolamento per potersi candidare oltre ai contatti per ricevere ulteriori informazioni. Il bando scade il 5 marzo 2018.