Lenny Kravitz in concerto a Lubiana

Parte da Lubiana il Raise Vibration Tour di Lenny Kravitz, che vedrà anche due tappe in Italia Milano (Mediolanum Forum, 11 maggio) e Bologna (Unipol Arena, 12 maggio).

L'appuntamento nella vicina Slovenia è per il 27 aprile alla Stozice Arena. Un'occasione per ascoltare i brani del suo ultimo album e vecchi successi come “Let Love Rule”, “Believe”, “Stand By My Woman”, “American Woman”, “Are You Gonna Go My Way?”, “If You Can’t Say No”, “I Belong To You”, “Where Are We Runnin'” e tanti altri.

‘Raise Vibration’ è l’undicesimo album del rocker, ed è stato rilasciato lo scorso 7 settembre a quattro anni di distanza dal precedente, ‘Strut‘.