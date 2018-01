“Let’s Dance Together”, al Perla si balla con la Scuola di Danza Miro

Cresce la voglia di ballare: il Gruppo Hit, nel fitto calendario di eventi all'insegna di musica e danza, annuncia per tutte le domeniche di febbraio l’appuntamento con “Let’s Dance Together”, serate di ballo con l’insegnamento di nuovi passi aperte a tutti, in collaborazione con la Scuola di Danza Miro.

Dalle 17 alle 21, il Club Perla di Nova Gorica, l'unica discoteca del territorio, si trasforma in tempio del ballo da sala, per divertirsi all’insegna dei ritmi più coinvolgenti, romantici e sensuali: dal foxtrot al disco hustle, dal valzer alla polka, dalla bachata alla salsa, dal cha-cha-cha allo swing. Il tutto sotto l’occhio attento di Miro Perat, ballerino professionista ex membro della nazionale slovena che vanta una lunga carriera nella danza sportiva e una ricca esperienza pluriennale come maestro di danza.

Informazioni: www.thecasinoperla.com