"Le Enoteche del gusto" a Trieste: con Levoni alla scoperta degli abbinamenti tra vini e salumi

Giovedi 14 Giugno, il viaggio itinerante di Levoni alla scoperta dei migliori abbinamenti tra salumi e vini, selezionati da Vinibuoni d'Italia in collaborazione con Vinarius (associazione enoteche italiane), fa tappa al Caffè Tommaseo!

A partire dalle ore 18:00, sarà possibile scoprire e degustare i migliori abbinamenti tra vini e salumi. Il connubio perfetto di due eccellenze del Bel Paese.

Sarà l'occasione per presentare la guida del Touring Club Italiano "Vinibuoni d'Italia 2018", conoscere l'arte norcina italiana e approfondire l'argomento "Prosecco" assieme al Consorzio Prosecco Doc.

In rappresentanza di Levoni sarà presente il Presidente Sig. Nicola Levoni.

L'appuntamento è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Per prenotare: Caffe Tommaseo tel. 040 362666

mail: info@caffetommaseo.it