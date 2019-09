Lezione gratuita di "prevenzione - sicurezza e difesa personale donna"

Il corso si svilupperà in 8 lezioni con appuntamenti mensili sempre di sabato dalle 15.30 alle 17.00

Ogni sessione sarà costituita da una parte teorica, una parte pratica e da esercizi d'allenamento personalizzati.

Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:

- Studio dell'equilibrio, della postura, della distanza e degli spostamenti

- Tecniche di respirazione

- Tecniche di liberazione

- Difesa da prese e strangolamenti

- Difese da attacchi vari

- Difesa con oggetti di uso comune

- Introduzione alle leve articolari

Difesa a terra e risalita in sicurezza

- Aspetti legali

- Psicologia dell'aggressione

Il corso è aperto a tutti dai 12 anni in su (minori accompagnati).

Contatto per info: info@accademiajujitsutrieste.it

sito internet: www.accademiajujitsutrieste.it

pagina facebook: A.S.D Accademia Jujitsu Trieste