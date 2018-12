Lezione gratuita di psicomotricità per bambini

Lezione gratuita di psicomotricità funzionale per i bambini dai 3 ai 6 anni, che vogliono avvicinarsi a questa particolarissima e divertentissima attività.

La psicomotricità infatti, attraverso giochi di movimento e giochi di concentrazione aiuta i bambini a prendere consapevolezza del proprio corpo nello spazio, di migliorare i propri movimenti, la capacità menmonica e attentiva.

Per chi fosse interessato a continuare, può partecipare al corso previsto in avvio a Gennaio.

Prenotazione obbligatoria via mail: canossianets@gmail.com

Partecipazione gratuita solo dopo risposta affermativa della segreteria organizzativa per controllo numerico dei partecipanti.

