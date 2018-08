Lezioni gratuite di pattinaggio artistico

L’Accademia Pattinaggio Artistico, dopo un anno ricco di ottimi risultati e tanta soddisfazione, apre la pista a nuovi curiosi!

Tanja Romano e Serena Chacon ti aspettano agli open day del 3 e 5 settembre dalle 16.30 alle 17.30 presso il Palachiarbola di Trieste!

Due lezioni gratuite all’insegna del divertimento con tanti nuovi amici!

NON MANCARE, PRENOTA SUBITO!

Offerta valida per bambini dai 4 ai 7 anni!

Per info e iscrizione: +39 366 292 2571 info@accademiapa.com

