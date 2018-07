Alla Minerva i libri si commentano con gli editori

Arriva alla libreria Minerva l'iniziativa "I Mesi di Minerva - Letture in calendario"!

L'idea, nata a Ravenna nella libreria Dante, punta a promuovere la lettura e l'acquisto dei libri. La libreria Minerva, infatti, è una delle pochissime librerie indipendenti ancora operative a Trieste e che, fortunatamente, non perde la voglia di farsi riscoprire e, soprattutto, di farci riscoprire il mondo dei libri cartacei.

Come funziona? Ogni mese potrete scegliere un libro tra quelli proposti dalla libreria ( verranno selezionate opere snelle di massimo 250 pagine) e, dopo averlo acquistato e letto, il mese successivo avrete la possibilità di discuterne con altri appassionati e con l'editore (o chi per lui in casa editrice) in collegamento in diretta.



Il primo appuntamento è fissato il 6 settembre, alle ore 18 presso la sala incontri della Minerva ed avrà cadenza mensile.