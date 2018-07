Lino Guanciale presenta il festival "Approdi"

L’attore Lino Guanciale è nuovamente protagonista quest’anno del festival multidisciplinare “Approdi” con un debutto in prima regionale in programma domenica 29 luglio (ore 21), un evento speciale che precede le date ufficiali del festival, in calendario tra la fine di agosto e l’inizio di settembre prossimi.

Per illustrare il recital-spettacolo “Itaca” – di scena al Castello di San Giusto, nel Cortile delle Milizie - Lino Guanciale e Lorenzo Acquaviva, direttore artistico di Approdi, saranno protagonisti di un incontro per la stampa aperto a tutto il pubblico interessato in programma martedì 24 luglio alle 10.30 al Caffè San Marco. Un appuntamento per esplorare - attraverso i suoi impegni artistici più attuali, dal teatro al cinema, con le riprese in corso in città della seconda edizione della fortunata fiction “La porta rossa” - il mestiere dell’attore dalla viva voce di un protagonista del grande e del piccolo schermo, che rimane legato al teatro e alla prosa, dove è nato artisticamente. A condurre l’incontro il giornalista Alessandro Mezzena Lona. Presente anche l’Assessore del Comune di Trieste Serena Tonel

“Itaca”, il viaggio condotto da Lino Guanciale attraverso le storie e i luoghi di tanti personaggi del teatro e del cinema, è diretto da Davide Cavuti che ne firma anche le musiche. I luoghi del racconto hanno come denominatore comune il mare, padrone di ogni avventura e sventura, in una sorta di fusione e scambio di emozioni, immagini e pensieri. Appuntamento martedì 24 luglio, quindi, per conoscere il viaggio di Lino Guanciale che con la sua “Itaca” sbarca ad Approdi nella serata di domenica 29 luglio.