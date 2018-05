Little dresses for Africa: incontro con l'associazione che realizza vestiti per i bambini africani

Sabato 26 maggio 2018 a partire dalle ore 16.00 Sabrina Coccoloni, la fondatrice e Coordinatrice per l’Italia dell’Associazione Little dresses for Africa Italia, sarà a Trieste insieme ad alcune volontarie del Triveneto per presentare gli scopi e l’attività dell’associazione, che da quattro anni unisce la passione di sarte amatoriali di tutte Italia e ha realizzato oltre tremila vestitini per bambine e bambine africani.

Le volontarie di Little dresses for Africa saranno ospiti del negozio Patchworkvictim di via Valdirivo 23/C, dove, oltre a presentare la propria attività e le modalità con cui è possibile sostenere l’associazione, terranno delle dimostrazioni su come si cuciono vestitini e altri capi per bambini.

La partecipazione è libera.

L’associazione è contattabile attraverso la pagina Facebook: https://www.facebook.com/ littledressesforafricaitalia/ dove documenta la propria attività e sul sito http://www. littledressesforafricaitalia. org/ (attualmente in fase di aggiornamento).