L'autore Luca Perri contro le "bufale" sullo spazio al Miela il 20 febbraio

Torna al Teatro Miela l’appuntamento annuale con la scienza nelle sue molteplici declinazioni. Quattro incontri – due a febbraio e due a marzo – per ragionare (divertendosi) sulle fake news dello spazio e per svelare i retroscena scientifici dei cosmetici, per esplorare (con l’aiuto di un film) il regno delle particelle subatomiche e per viaggiare avanti e indietro nel cosmo sulle vibrazioni della musica elettronica. Falsi miti, leggende metropolitane, abbagli scientifici sullo spazio vicino e lontano.

Le domande frequenti

È più facile morire in un incidente aereo o perché centrati da un meteorite? È vero o no che le prime sonde americane che colpirono la Luna erano fatte (anche) di legno di balsa? Il Pentagono ha finanziato un progetto segreto sugli UFO? Il centro della Via Lattea, la nostra galassia, sa davvero di rum al lampone? Facciamo un po’ di chiarezza sulle cose che conosciamo e su quelle che sarebbe meglio non conoscere perché sbagliate con l’aiuto di Luca Perri, brillante divulgatore (e intrattenitore) della scienza e dello spazio, dottorando in astrofisica all’Università dell’Insubria e all’Osservatorio di Brera, collaboratore della RAI e di riviste, campione nazionale FameLab 2015. Ha pubblicato i libri La pazza scienza (Sironi), Errori galattici (DeAgostini) e Astrobufale (Rizzoli).



Introduce Fabio Pagan

Gallery