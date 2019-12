Come si studia oggi la Luna? Incontro con l'astronomo Ramella

Cinquant’anni fa siamo sbarcati sulla Luna, ma oggi la ricerca è ancora interessata al nostro satellite solitario? Come si studia oggi la Luna? Ce lo racconta Massimo Ramella, astronomo di INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste nella conferenza La Luna: il presente, che si terrà il 4 dicembre alle 18, nell’ambito della mostra Guarda che Luna presso lo spazio Trieste città della conoscenza.





“Dati raccolti in questi ultimi cinquant'anni, dallo sbarco degli astronauti USA all'allunaggio di quest'anno della navicella cinese Chang'e 4 con il rover Yutu-2, ci permettono di fare ipotesi sull'origine e l'evoluzione del nostro satellite naturale”, spiega Ramella, “e quindi, del nostro Sistema Solare. Con le esplorazioni in programma per il futuro e con l'importanza del programma spaziale lunare per l'esplorazione di Marte, la Luna rischia di perdere un po' del suo fascino romantico, ma si apre a nuove fantastiche avventure dell'umanità”.



La conferenza è gratuita e aperta a tutti. Maggiori informazioni sul sito www.triesteconoscenza.it

