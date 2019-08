Pic nic sotto la Luna nuova a Portopiccolo

Venerdì 30 agosto Portopiccolo celebra l’arrivo della Luna Nuova con un Pic Nic, tra il tramonto e le stelle, in riva al mare. Da tempi antichi il Novilunio è considerato come il momento nel quale la natura sprofonda in se stessa per ritrovare un nuovo equilibro tra relax e benessere. Una congiuntura che riporta il corpo e la mente in un nuovo stato di serenità e armonia .

È l’idea di fine estate di Maxi’s Beach Club, il lido più esclusivo dell’Alto Adriatico, in cui ritrovare amici per una serata in gioia e felicità. Il Pic Nic si propone a Portopiccolo per la seconda edizione per consolidare la tradizione delle degustazioni, in cui l’arte di vivere un’esperienza gourmet si fonde con il piacere di una serata all’insegna di musica e divertimento. In riva al mare, a piedi nudi, su morbidi plaid e cestini ricchi di proposte sfiziose da degustare, con prelibatezze stagionali, sia per adulti (classico e vegetariano/vegano a 40 euro) che per bambini (a 20 euro). La musica accompagna la serata, elegante e ricercata con ritmi chill-out e djset di Diego Costello.Tutti presenti. Anche il nuovo spicchio di luna.

Parcheggio gratuito dopo le 18.00. Per info: eventiportopiccolo@ppst.it