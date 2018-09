Luso, la mostra itinerante del nuovo cinema portoghese

Dal 2 al 4 ottobre al Cinema Ariston la prima edizione di "Luso Cine - Mostra itinerante del nuovo cinema portoghese" che porterà a Trieste cinque dei film più significativi del giovane cinema del Portogallo Portogallo.



Saranno cinque film ed un programma di cortometraggi che hanno affascinato pubblico, giurie e critica dei festival internazionali e che finalmente potranno essere apprezzati anche dal pubblico triestino.



LUSO - MOSTRA ITINERANTE DEL NUOVO CINEMA PORTOGHERSE



✔martedì 2 ottobre

➡ore 18.00

PROGRAMMA DI CORTOMETRAGGI - 140' circa



➡ore 21.00 - Alla presenza del regista

SAO GEORGE di Marco Martins, 2016, 128’

Venezia 2016, premio Orizzonti - Miglior interpretazione maschile

Con: Nuno Lopes, Mariana Nunes, David Semedo

Nel 2011 il Portogallo comincia l“anno della Troika” (la ristrutturazione economica imposta da Ue, Fmi e Bce), che fece raggiungere ai portoghesi picchi di debito sconcertanti, con un numero crescente di famiglie e società impossibilitate a restituire i prestiti. Jorge è un pugile disoccupato sul punto di perdere figlio e moglie, che medita di tornare in Brasile. Per ripagare i debiti e convincere la moglie a restare in Portogallo, Jorge accetta il lavoro di esattore con un’agenzia di riscossione debiti che lo trascinerà in un mondo di violenza e crimini.





✔mercoledì 3 ottobre

➡ore 17.30 A FABRICA DE NADA di Pedro Pinho, 2017, 178’

Cannes 2017, Quinzaine des realisateurs

Con: José Smith Vargas, Carla Galvão, Daniele Incalcaterra

Una notte un gruppo di operai scopre che la direzione della fabbrica in cui lavorano ha organizzato il furto dei macchinari. Capendo che si tratta di un inequivocabile segno dell’imminente fallimento della ditta, alcuni di loro rifiutano la buona uscita e occupano la fabbrica. Con loro grande sorpresa, però, i dirigenti spariscono nel nulla, lasciandoli soli a decidere come gestire una fabbrica mezza vuota, in un mondo dove la crisi sta riscrivendo le regole dell’economia del lavoro.



➡ore 21.00 RAMIRO di Manuel Mozos, 2017, 104’

in concorso alla Viennale 2017

Con: António Mortágua, Madalena Almeida, Fernanda Neves

Ramiro è un libraio di Lisbona e poeta in perpetuo blocco creativo. Vive, tra frustrazione e conformismo, tra il suo negozio e l'osteria, accompagnato dal suo cane, dai fedeli compagni di bevuta e dalle vicine: un’adolescente incinta e la nonna convalescente da un ictus. Lui continuerebbe di buon grado questa vita quotidiana pacata e anacronistica, ma degli eventi degni di una telenovela invadono questa bolla.





✔giovedì 4 ottobre

➡ore 18.30 CARTAS DE GUERRA di Ivo Ferreira, 2016, 105’

in concorso alla Berlinale 2016

Con: Miguel Nunes, Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira

1971, Antonio viene arruolato nell’esercito come medico in uno dei peggiori scenari della guerra coloniale, l’Angola Orientale. Conosceremo la sua storia, i suoi tormenti e le sue speranze attraverso le lettere che per due anni invia a Maria Josè, la sua amata rimasta in Portogallo. Basato nella raccolta di lettere di António Lobo Antunes, uno dei più importanti scrittori di lingua portoghese, Cartas da Guerra é una profonda e affascinante riflessione su una delle pagine più fosche della storia portoghese.



➡ore 21.00 VERAO DANADO di Pedro Cabeleira, 2017, 128’

Menzione Speciale a Locarno 2017 e Acid Trip 2 al Cannes Film Festival 2018

Con: Pedro Marujo, Lia Carvalho, Ana Valentim

L’estate di Chico comincia nella casa di campagna con i suoi nonni, all’ombra di un albero di limoni. Ma questa è solo una parentesi. La sua vita ormai è a Lisbona, dove si è laureato e dove dovrebbe cercare lavoro. Chico trascorre invece pomeriggi oziosi e infinite serate in giro per la città, con gli stupefacenti e la musica a creare atmosfere psichedeliche che rimandano eternamente l’arrivo dell’età adulta.







Luso – Mostra itinerante del nuovo cinema portoghese è organizzata da Associazione Il Sorpasso - promotrice in Portogallo e in Brasile della Festa del Cinema Italiano - e Arch Film, casa di distribuzione indipendente italiana, in collaborazione con Fundação Calouste Gulbenkian, Ambasciata del Portogallo di Roma, da Instituto Camões e Slingshot Films.