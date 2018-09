"Macete", il nuovo programma di Maxino e Flavio Furian su Tele4 (TRAILER)

Parte "Macete", il nuovo programma di Maxino e Flavio Furian su Telequattro, ogni mercoledì alle 19 a partire dal 10 ottobre per 8 puntate. Il titolo fa ovviamente il verso al film del 2010 di Robert Rodriguez e Ethan Maniquis, ma, tolta la "H", l'arma da taglio usata in Messico si trasforma nel corrispettivo triestino di "macchiette". Come evidenziato nel trailer, potrebbe essere il risultato di un pasto a base di "Sugheto con le sepe, senza bavariol", oppure si riferisce a due simpatiche canaglie, come i conduttori. Qualcuno potrebbe contestare il termine (più appropriato "bobe" o "nagane"), ma il gioco di parole porterà comunque molti spettatori davanti alla Tv locale.