"Macete Show" al castello di San Giusto con Maxino, Furian e Prestinenzi

Macete Show, con il celeberrimo duo di Maxino e Furian, arriva sulle scene lunedì 22 luglio alle 21 sul Cortile delle Mlizie del Castello di San Giusto. Lo show (a cura di Good Vibration Entertainment) fa parte della rassegna Hot in the City e si svolge nell’ambito di Trieste Estate 2019, la rassegna di eventi e spettacoli di vario genere promossa e organizzata dal Comune di Trieste per animare le serate estive cittadine, giunta alla sua sedicesima edizione.

La nuova versione dello spettacolo

Si tratta della versione rinnovata e corretta dello spettacolo Macete Live andato in scena per la prima volta a gennaio 2019 registrando per nove volte consecutive il tutto esaurito. Questa versione estiva dello spettacolo vedrà affiancarsi per la prima volta anche i nuovi personaggi del format Macete; quindi oltre ai classici Di Piazza, Donald Trump, Enrico Ruggeri, Uolter, arriveranno anche la signora Ulcigrai, Tepano il rapper, Yoghi Kitammurti.

Maxino, Flavio Furian e Raffaele Prestinenzi condurranno un delirante spettacolo musicale e cabarettistico ambientato in un’ipotetica scuola, i cui professori, i bidelli e il personale, verranno interpretati dagli ormai conosciutissimi personaggi del programma televisivo Macete (in onda su Tele4 e poi virali in rete).

Il pubblico sarà quindi coinvolto come una sorta di classe di alunni, sottostando anche agli improbabili sponsor Casino de Buje ed Eq Latte. I biglietti (posto unico, 13 euro + d.p.) sono disponibili presso TRIESTE Ticketpoint, Corso Italia 6/c, Trieste, nei punti vendita Ticketone, sul sito Ticketone

Aggiornamenti e informazioni su Trieste Estate 2019: www.triestestate.it e www.triestecultura.it.

Social: www.facebook.com/ ComunediTrieste e www.twitter.com/ ComunediTrieste. #Triestestate2019

Prossimi Appuntamenti di Trieste Estate 2019

Martedì 23 luglio 2019, ore 21, Polo Giovani Toti: Ogni domani è importante - Estate Giovani

Martedì 23 luglio 2019, ore 21 Castello di San Giusto Bowie Tribute - Musica Libero

Martedì 23 luglio 2019, ore 21, Piazza Verdi: Yeah, Showcase and conference. Delta Moon + Mik + Sarajevo Tango