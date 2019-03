Il punk degli americani Mad Caddies al Miela il 9 marzo

I Mad Caddies si sono formati nel 1995 in una high school di Santa Barbara, in California, e nella loro storia ultra ventennale, con numerosi tour mondiali e ben sei album alle spalle, si sono guadagnati schiere di fan fedeli in tutto il globo grazie alla loro energia e loro miscela unica di reggae, punk, ska e pop.

La qualità più sorprendente della band risiede proprio nella loro forza dal vivo, in cui gioca sicuramente un ruolo fondamentale l’abilità nell’evitare le cadute in un sound stantio o riproposto grazie al mix di generi e di influenze che la band utilizza con assoluta padronanza.

Non è un caso dunque che il gruppo sia fin da subito finito sotto l’ala protettrice e lungimirante di Fat Mike dei NOFX, con la cui etichetta Fat Wreck Chords i Mad Caddies hanno pubblicato tutti i propri ultimi sei dischi.

Tra questi, il recentissimo Punk Rocksteady (2018), che comprende versioni riarrangiate in chiave ska di band classiche del punk rock come Lagwagon, NOFX e Green Day.

Se gli si chiede quale sia il segreto della longevità della band, i Mad Caddies sono pronti a rispondere che l’armonia fra i ben sette membri del gruppo è la chiave di volta che tiene la band insieme soprattutto quando si tratta di andare in giro per il mondo sempre con la stessa voglia di suonare e con la stessa energia. E comunque, “Ormai conosciamo la personalità di ognuno piuttosto bene, e quindi andiamo sempre d’accordo, soprattutto quando siamo stipati in un pullmino!”, spiega il chitarrista Sascha Lazor.



Li abbiamo visti all'opera lo scorso giugno poco prima dei NOFX all'edizione inaugurale del Punk in Drublic Fest, presso il Circolo Magnolia di Segrate (MI). Ora i Mad Caddies sono pronti a fare il grande ritorno in Italia il 9 marzo in una location straordinaria come il Teatro Miela di Trieste, nell'unica data italiana prevista all'interno del tour.

La serata inizierà alle 20.30 con la musica di JON GAZI, alle 21.00 i RUDE TINS, portabandiera svizzeri del genere ska/punk, e alle 22.00 gli attesissimi MAD CADDIES.