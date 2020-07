Maker Faire 2020: la fiera degli inventori si trasferisce in centro

La Mini Maker Faire non è più mini e quest'anno a celebrare il Science and the city festival ci sarà la "Maker Faire", la kermesse degli inventori e degli scienziati che quest'anno animerà le via del centro dal 4 al 5 settembre. Dal 2014 la manifestazione attira ogni anno migliaia di visitatori nel campus del Centro di Fisica di Miramare e in questa edizione si trasferisce in centro città. Sono attesi centinaia di makers che illustreranno ai curiosi un mondo di creatività, tecnologia e ricerca

Il bando

L'evento è stato presentato stamane dall'assessore comunale a Esof2020 Serena Tonel con il direttore Lorenzo Bandelli, il prof. Stefano Fantoni, il prof. Claudio Arezzo dell'Ictp in rappresentanza del direttore Sandro Scandolo, assieme a Carlo Fonda ed Enrique Canessa. La manifestazione comprenderà la Call 4 Maker il bando che da oggi è aperto a maker, inventori, creativi e artigiani digitali che potranno iscrivere gratuitamente i progetti realizzati durante il lockdown o che realizzeranno in estate. I prototipi saranno mostrati al pubblico e presentati in modalità il più possibile interattiva, per tutte le età e nel rispetto delle regole antiCovid-19. Saranno forniti loro uno spazio espositivo adeguato all’interno di tendoni o “casette”, il vantaggio di pubblicizzare i loro progetti sul sito web trieste.makerfaire.com, l’accesso privilegiato al tradizionale incontro conviviale “Maker’s party” e –per i maker che arrivano da lontano– anche la possibilità di pernottare gratuitamente.

La manifestazione

Come già negli anni scorsi c'è il sostegno istituzionale e finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia, mentre il Comune di Trieste è partner e co-organizzatore dell’evento, che diffonde e promuove il nome della città di Trieste a livello internazionale attraverso la rete delle Maker Faire, di MAKE Community e dei Fablab. La maggioranza dei maker proviene solitamente dalle quattro province di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone ma come nelle passate edizioni si attendono anche espositori da Slovenia, Croazia e altre nazioni europee. La Call for Maker è disponibile fin da oggi sul sito ufficiale http://trieste.makerfaire.com e rimarrà aperta fino al 16 agosto.

Ci sarà anche anche un settore per scoprire e interagire con la scienza e uno incentrato su scienza e tecnologia dello spazio (in preparazione alla NASA Space Apps Challenge che si svolgerà poi a ottobre a Miramare). Gli organizzatori hanno già ricevuto richieste di partecipazione da moltissimi maker singoli e in gruppo.