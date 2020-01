Manifestazione per la pace e l'accoglienza: invitate le "Sardine"

Una manifestazione pacifista e pro accoglienza, organizzata da "Trieste per la pace contro tutte le guerre", si terrà domani, sabato 11 gennaio alle ore 18.00 in Piazza Oberdan. Per l'evento sono invitati a suonare giovani musicisti interessati a fare musica per la pace, nella prospettiva di crearne un gruppo stabile. E’ stata inoltre chiesta la vicinanza musicale del gruppo BenCazzadaDiscoParty2, che ha dato la sua disponibilità. Invitata anche "la marea delle sardine".

Gli organizzatori definiscono l'evento "Una testimonianza pubblica sulle esigenze di pace di questi tempi, oggi più che mai come popolo per la pace della Trieste multietnica ci incontreremo nella storica piazza Oberdan, già piazza della Caserma, accanto al monumento ai fidanzatini dedicato a Pino Robusti che a causa del nazifascismo è stato trucidato negli ultimi giorni della guerra e del funzionamento della Risiera, da innocente come tutti gli altri, nell’aprile del 1945. La piazza è nota anche per il libro "Piazza Oberdan" dello scrittore sloveno Boris Pahor (Trieste, 26/08/1913)".

"Sono troppi - continuano - i motivi che ci inducono ad essere accorti, solerti, tempestivi e vigili su cosa sta succedendo nel mondo e come si rapportano con questi problemi l'ONU, l'Unione Europea, i governi Nazionale, Regionale, nonché le amministrazioni locali. È il momento di discuterne, agire e reagire. Tra i temi che verranno trattati: NO alle bombe ma SI’ all’accoglienza. Diffondiamo l'accoglienza diffusa della campagna nazionale "IoAccolgo". SI’ alla pace e alla dignità dei diritti dei popoli. NO al nucleare, NO al CPR, NO agli F35, chiediamo di avviare il ritiro militare italiano dalle zone di guerra".

"Si chiede inoltre - conclude il collettivo - di portare avanti la proposta di smilitarizzazione e neutralità del territorio di Trieste, che deriva dal combinato di Trattato di Pace (1947), Dichiarazione di Barcellona (1995) e Trattato Onu di Proibizione delle Armi Nucleari (2017). Sono invitati a partecipare i vari gruppi democratici e pacifisti regionali e locali, tra cui la marea delle Sardine. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà sotto i porticati della piazza".