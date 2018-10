"Manuel" di Dario Albertini domani al Museo Sartorio

Manuel ha appena compiuto 18 anni e per lui è arrivato il momento di lasciare l'istituto per minori privi di genitori in cui ha vissuto gli ultimi anni dopo che sua madre è stata arrestata. La nuova libertà ha però un sapore dolce amaro. Andando in giro per le strade del suo desolato quartiere, da solo con le sue speranze e paure, Manuel cerca di lasciarsi l'adolescenza alle spalle e di diventare un adulto responsabile. Deve dimostrare alle autorità che può occuparsi della madre qualora le vengano concessi gli arresti domiciliari. Ma sarà capace di ridarle la libertà senza perdere la propria?





DARIO ALBERTINI nasce dalla fotografia per poi dedicarsi a tempo pieno al documentario curandone tutte le fasi dalle riprese al suono, musiche e fotografia. Slot - Le intermittenti luci di Franco, suo primo documentario, racconta le vicende di un giocatore d’azzardo compulsivo (Premio D.E.R Visioni Doc - Premio “Adriano Asti” Miglior Documentario - Premio Cinemadocumentario - Premio Marcellino De Baggis - Premio Doc/it Professional Award finalista). La Repubblica dei Ragazzi, prodotto insieme a Rai Cinema, è un documentario sulla nascita dell’autogoverno all’interno di una comunità per giovani privi di sostegno famigliare (Premio 400 colpi Vittorio Veneto Film Festival - Premio Cinema Fedic). Incontri al mercato racconta invece la semplice quotidianità di tre persone, tre esistenze incontrate appunto nel mercato di una città di provincia (Premio “Franco Basaglia” - Premio ITFF). Manuel è il suo primo lungometraggio di finzione.

