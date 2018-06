Musica, escursioni ed eventi: le offerte turistiche della Baia di Sistiana

Molte le novità nel ricco programma di Baia di Sistiana, presentato alla stampa e al settore turismo da Sergio Fari e Stefano Raso, in occasione del lancio della nuova identità istituzionale, che riunisce tutte le realtà che operano nella splendida baia del Golfo di Trieste (Cantera, Cohiba, Caravella, Castelreggio) nel nuovo sito www.baiadisistiana.com, sui canali social e negli altri strumenti divulgativi, che saranno realizzati con l’obiettivo di promuovere anche le vicine attrazioni turistiche e naturalistiche. «Il nuovo sito B2C, in particolare – afferma Sergio Fari, Presidente di SRS Servizio Ricreativo di Sistiana – avrà lo scopo di essere una piattaforma web utile per entrare in relazione con il territorio regionale e con le diverse attività che in Friuli Venezia Giulia vengono proposte, mettendo a disposizione informazioni e contenuti turistici e culturali, finalizzati ad attirare nuovi flussi di utenti, e creare nuove sinergie per l’organizzazione di eventi di rilievo internazionale».

«Per quanto riguarda le offerte ‘Spiagge e Sport’ – sottolinea Sergio Fari – sono state definite per rispondere in maniera sempre più completa alle esigenze degli ospiti, fra i quali molti turisti provenienti anche dalla vicina Slovenia e dalla Carinzia, oltre che da tutto il Friuli Venezia Giulia e dal Veneto».

Oltre ai servizi alla balneazione nelle spiagge (rocciose o in ciottoli, che rendono il colore del mare unico nel nostro Golfo) dedicate a target specifici - Caravella adatta a tutti, Cohiba meta preferita dei giovani, Castelreggio per un pubblico di tutte le età, attento al rapporto qualità prezzo – Baia di Sistiana offre l’animazione per i più piccoli con giochi, trucchi e balli; il centro immersioni, che organizza anche escursioni subacquee e iniziative legate all’ambiente e alla conoscenza della straordinaria biodiversità di queste acque; attività sportive con la possibilità di noleggiare pedalò, canoe, sup o di giocare a volley, tennis e soccer sulla sabbia. Per il relax e il benessere in riva al mare, la spiaggia della Caravella si arricchisce di un nuovo servizio massaggi professionali (da quello sportivo a quello thailandese, da quello Hawaiano Loma Loma a quello Californiano Emozionale, oltre al Classico Svedese e Ayurveda Abhyangam).

«Particolarmente ricco il programma di ‘Eventi ed Entertainment’ ideato per animare le lunghe notti in Baia di Sistiana, con un Ferragosto all’insegna del Carnevale estivo e dei fuochi d’artificio – continua Sergio Fari – dedicate alla musica latina, alla Milonga, ai grandi successi “senza tempo” in vinile, alla musica più amata del momento e alle sonorità contemporanee (rap ed techno), con ospiti di fama mondiale».

Ogni lunedì il Cantera dedica la serata a ritmi, colori e atmosfere della musica latina; ogni martedì si balla la Milonga sulla terrazza “Rotonda Cantera”. Ogni venerdì il Cantera Social Club propone la serata più elegante, adulta ed esclusiva: Social Garden, con l’aperitivo all’imbrunire e un ricco buffet, accompagnati da party, sfilate, degustazioni, eventi enogastronomici. E dalle 24.00 una consolle di talento (dj Master Dee, Andrea Fracasso, Andrea T Mendoza, Marco Cavax) propone una selezione musicale originale ed eclettica, fatta di grandi successi “senza tempo” e hit dal sound contemporaneo.

Ogni venerdì va in scena la notte “Caliente” al Cantera Cafè dedicata alla musica più amata del momento (in consolle dj JP, DJ MYK e MC SWAG MIKE); ogni sabato la notte “Fashion”, con le sonorità contemporanee proposte dai dj Giovanni Mans e Luca Noale e, una volta al mese, da dj di fama mondiale: Skin (07.07), Michael Calfan (04.08), Luca Garaboni dj del prestigioso Club Blu Marlin di Ibiza (11.08 e Claptone (14.08).

Due le anime del sabato notte al Cantera Cafè: quella “Flow”, la più divertente delle Baia (il 28.07 ci sarà uno degli artisti più amati dalle giovani generazioni, il noto rapper Emis Killa), e quella “Techno”, con la consolle che ospiterà alcuni degli artisti più apprezzato nel panorama mondiale della musica elettronica: Sven Väth (23.06), Nicole Moudaber (21.07), Matador (25.08) e Gaiser (08.09).

Per concludere, ogni mercoledì e domenica, il Cohiba si trasforma da Lounge Bar sulla spiaggia in un Dance Floor a cielo aperto per celebrare ballando e brindando il rito dell’aperitivo.

«In collaborazione con “Gusti Giusti” – spiega Stefano Raso, Amministratore delegato di SRS Servizio Ricreativo di Sistiana – viene organizzato un percorso degustativo nella splendida terrazza del Cantera Social Club: una rassegna di degustazioni, manifestazioni e cene con alcune fra le più prestigiose aziende del panorama vitivinicolo italiano e francese: la Maison Bollinger (13 luglio), la Cantina Franciacorta Bellavista (20 luglio), la Marchesi Frescobaldi (17 agosto), Vini Generali (31 agosto, un viaggio quanto mai lungo attraverso l’Italia, l’Europa e il Mondo. Un percorso che ospiterà anche “Degustando sotto le stelle” (27 luglio), una chermesse enogastronomica giunta alla sua quarta edizione».

FERRAGOSTO IN BAIA – CARNEVALE ESTIVO

Da sabato 11 agosto la Kermesse carnevalesca entra nel vivo con l’allestimento e l’apertura del villaggio di Carnevale in Caravella. Chioschi enogastronomici in rappresentanza di Argentina, Messico, Brasile, Spagna, Colombia, Cuba e ovviamente Italia, musica, balli, giochi e spettacoli.

Per tutta la durata della manifestazione, presso le spiagge della Baia di Sistiana verranno organizzati giochi, cacce al tesoro, tornei ed intrattenimento per tutti a cura dello staff dell’animazione.

La settimana di Ferragosto sarà ricchissima di eventi di tutti i generi in tutta la Baia di Sistiana, che culmineranno con la celebrazione del Carnevale Estivo, che torna per il secondo anno consecutivo, rinnovando una tradizione sospesa per fin troppo tempo. Era d’uso, infatti, a Sistiana celebrare il Carnevale estivo, tradizione culturale che poi si è persa e che Baia di Sistiana ritiene doveroso riprendere.