Mario Adinolfi a Trieste per spiegare il "Reddito di maternità"

"Mille euro al mese alle donne che decidono di dedicarsi completamente alla famglia" questa la proposta di Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia e fondatore della testata online "La Croce", che il 27 febbraio sarà a Trieste per spiegare il "Reddito di maternità".

L'evento

L'appuntamento sarà alle 18 in via Fabio Severo n. 14/c, presso la Sala Maggiore. Adinolfi coglierà l’occasione per illustrare la valenza della proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Reddito di maternità” e l’importanza di potersi presentare alle prossime elezioni europee con una lista di candidati del Popolo della Famiglia. A tal fine, in questa occasione, sarà possibile aderire alle due iniziative, apponendo la propria firma su appositi moduli. Adinolfi sarà anche a Monfalcone lo stesso giorno alle 20:30, nel Palazzetto Veneto di via Sant'Ambrogio 12.