Massimo Dapporto al Rossetti con "Un momento difficile" (VIDEO)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

In scena al Rossetti dal 26 febbraio “Un momento difficile”, uno spettacolo di Furio Bordon con Massimo Dapporto e Ariella Reggio, che tocca il tema delle “età fragili” e del morbo di Alzheimer. La presentazione dello spettacolo si è svolta alla Casa Viola, ente che dal 2016 si occupa di persone che soffrono di demenza, fondato dall'Associazione de Banfield. Un problema molto sentito a Trieste, dove si stima una presenza di 4.000 persone affette da demenza, di cui 1.800 soffrono di Alzheimer.

La storia

La storia ruota intorno a due personaggi: un'anziana madre affetta dal morbo (interpretata da Ariella Reggio), e suo figlio (Massimo Dapporto), che la assiste. Un compito difficile e doloroso, che verrà trattato con delicatezza, poesia e anche umorismo. Tramite la magia del palcoscenico i ricordi dell'anziana protagonista prenderanno vita, per restituire l'immagine di una famiglia destinata, come tutte, a dissolversi nella materia, ma a rimanere nel ricordo di chi resta.

Dapporto: "Una seduta di psicanalisi"

Così ha dichiarato Dapporto: “Non ho avuto difficoltà ad entrare nel personaggio, è stato come dichiarare se stessi. Mi ha aiutato a rielaborare l’esperienza che ho avuto con mia madre, è stato come una seduta di psicanalisi”. Secondo Dapporto “nell’assistere una persona non autosufficiente ci vogliono amore e sopportazione. Quest’ultima è importante perché non si può oscillare sempre tra amore e odio”.

L'associazione de Banfield

Così ha dichiarato la vicepresidente dell'associazione de Banfield, Teresa Squarcina: "Portare alla luce questi temi e queste emozioni a teatro permette alle persone di elaborarle, permette di condividere le difficoltà: è lo stesso obiettivo che ci poniamo noi con il progetto di Casa Viola, mettendo a disposizione attività di consulenza dedicata ai caregiver, a chi dà supporto agli anziani malati di Alzheimer. Questa partnership, che permette alla nostra associazione di entrare a teatro, con il duplice obiettivo di raccogliere fondi e di far conoscere i nostri progetti a servizio degli anziani e dei caregiver è un grande gesto d’amore". I banchetti della Onlus, che da 30 anni è attiva sul territorio e assiste più di 300 utenti, saranno presenti al teatro Rossetti a ogni rappresentazione per raccogliere donazioni.

Un momento difficile va in scena per la regia di Giovanni Anfuso, con gli attori Francesco Foti e Debora Bernardi a fianco dei protagonisti. Le rappresentazioni inizieranno martedì 26 febbraio per terminare sabato 2 marzo con inizio alle 20:30, e domenica 3 marzo di pomeriggio alle ore 16:00. Biglietti disponibili sul sito www.ilrossetti.it.

Allegati