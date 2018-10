Match d'improvvisazione teatrale: Trieste sfida Parma

Di nuovo e finalmente a Trieste lo spettacolo più rappresentato al mondo! Gli attori delle squadre di Trieste e Parma si cimenteranno con temi proposti direttamente dal pubblico all’ingresso e quindi del tutto ignoti. Non puoi perdere questo evento perchè è la prima volta in assoluto che Trieste ha una sua squadra!



Scenografie e testi sono create sul momento e ciascuna scena ha una durata limitata a qualche minuto: risate e divertimento sono assicurati.Il pubblico è il grande protagonista: propone, incita, vota, tifa.



I Match hanno riscosso un grandissimo successo lo scrso anno e Improvvisamente è parte integrante della Rete Nazionale dei Match, detenendo i diritti in esclusiva. Solo Improvvisamente ti offre la possibilità di assitere ai match! E se vuoi provare a diventare un attore di improvvisazione contattaci e potrai effettuare la PROVA GRATUITA dei corsi annuali.



La durata dello spettacolo è di 1h e 30 minuti. Le risate e l'allegra dureranno molto più a lungo





PRENOTAZIONE GRATUITA: Il biglietto di ingresso è acquistabile alla cassa a partire dalle 18:30. Se vuoi essere sicuro di averne uno (o più di uno) registrati e vieni con la tua prenotazione alla cassa del teatro per confermare il tuo posto e pagare il biglietto. Ti preghiamo di venire con un po' di anticipo se non sei già un associato di Improvvisamente o ARCI, in quanto lo spettacolo è riservato solo ai soci e quindi prima di entrare devi tesserarti!