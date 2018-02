"Bori sarà che noi no Sanremo": il Festival della canzone secondo Maxino & Friends

Claudio Baglioni, deluso dal suo Festival di Sanremo, decide, tramite una macchina del tempo, di reclutare le migliori canzoni della storia del Festival. Purtroppo qualcosa non funzionerà e i testi di queste canzoni verranno irrimediabilmente disintegrati dall’idiozia dei 5 protagonisti.

A "Bori sarà che noi no Sanremo" si passerà dai classici di “Sanremo Story” di Maxino alla parodia 2018, trasmessa in anteprima in teatro. E non mancheranno nuovissimi brani quali “Vacanze Domace”, “Con te patirò” e molti altri; in un crescendo irresistibile di musica e risate.

Con Flavio Furian, Massimiliano Maxino Cernecca, Raffaele Prestinenzi, Elisa Bombacigno, Ornella Serafini

Lo spettacolo si svolgerà al Teatro San Giovanni, il 17 e 18 febbraio 2018. Sabato alle ore 20.30, mentre la domenica doppia replica alle 16.00 e alle 20.30.

Ingresso a offerta libera; perché se Sanremo è sempre Sanremo, Maxino è sempre Maxino.

Per qualsiasi informazione, non esitate a scrivere a: info.teatrosangiovanni@gmail.com.