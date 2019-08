A lezione di medicina cinese e nutrimento, l'evento a l'Ausonia

Con la dottoressa Marzia Cinerari, Medico Chirurgo, agopuntore e la dottoressa Annarita Aiuto, Chimica Farmaceutica, consulente alimentare, membri dell’A.M.eC. Ass. Medicina e Complessità.

La dottoressa Aiuto spiega che "secondo la medicina cinese classica, come anche secondo altre medicine tradizionali antiche, l’alimentazione è un elemento terapeutico che riveste un’importanza fondamentale per il mantenimento di un buon stato di salute. Secondo la tradizione cinese antica il cibo, di per sé meno potente degli altri elementi terapeutici quali erbe e minerali, ha un grande impatto in quanto viene consumato quotidianamente in gran quantità".

"Per questo gli alimenti che mangiamo hanno il grosso potere, nel bene e nel male, di modificare l’equilibrio energetico di un individuo alla pari di altre terapie come lo shiatsu, l’agopuntura, l’utilizzo di erbe medicinali. La dietetica cinese parte dalle basi della medicina cinese per sviluppare l’interpretazione delle proprietà relative ai cibi secondo i principi di questa medicina antica che si basa sull’osservazione dei vari fenomeni che regolano l’universo e della loro interazione".

"L’essere umano interagisce, in maniera positiva o negativa, con il cibo che mangia. La dietetica cinese porta a scoprire nei cibi e nelle ricette che fanno parte delle nostre tradizioni quali siano i più appropriati per ogni singola persona e per il particolare momento che sta vivendo. e anche quali eventuali modifiche si possano apportare loro attraverso cottura e combinazioni alimentari, applicando i principi dello Yin e dell Yang, dei 5 Movimenti e dei 3 Livelli del Qi".