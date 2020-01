Alla scoperta della meditazione zen

Conversazione introduttiva e breve meditazione secondo la tradizione buddhista zen sōtō e il monastero Fudenji a Salsomaggiore. www.fudenji.it. Immersi nel ritmo frenetico della nostra vita quotidiana, può essere un'opportunità per rallentare, respirare più profondamente e coltivare spazi di silenzio.

Ingresso libero

Presso l'associazione Leviedelblu, in via S. Francesco, 15,

alle ore 20.

Per informazioni telefonare al 3392639509, anche WhatsApp, Stefano.