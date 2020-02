Una serata dedicata alla meditazione Osho Kundalini

Meditazione è divertimento, gioia. Non è concentrazione, proprio il contrario, è rilassamento. Quando sei perfettamente rilassato, per la prima volta inizi a percepire la tua realtà: incontri il tuo essere a tu per tu. Solo allora potrai conoscere il tuo potenziale, chi sei veramente. La meditazione è la strada verso quella conoscenza. E’ il metodo della scienza della consapevolezza.

"Se stai facendo la Meditazione Kundalini, lascia accadere lo scuotimento - non farlo! Sta in piedi in silenzio, sentilo arrivare; e quando nel tuo corpo inizia un piccolo tremito, incoraggialo, ma non farlo! Goditelo, sentiti estatico, dagli spazio, accoglilo, dagli il benvenuto, ma non farlo! " OSHO

Vi chiediamo di arrivare entro le 20.

Per informazioni e prenotazioni scrivete a Manjula : manjula.atmo@gmail.com