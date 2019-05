Sabato la quinta edizione del Memorial “Cosina-Vitulli-Raiola”

Sabato 1 giugno 2019 alle ore 15.00 si svolgerà la quinta edizione del Memorial dedicato a Walter Cosina, Luigi Vitulli e Vincenzo Raiola ," i nostri angeli blu - scrive l'ADP in una nota stampa - con un semplice quadrangolare di calcio con le rappresentative della Polizia di Stato Questura e Stradale, Polizia Penitenziaria e Arma dei Carabinieri".

"“Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini" diceva Giovanni Falcone. Gli ideali - continua la nota - hanno distinto sempre la gente ed i nostri cari colleghi Cosina, Raiola e Vitulli sono ancora oggi un esempio di vita per ognuno di noi che moralmente cerca col proprio impegno di rendere il mondo un posto migliore per tutti. Non è semplice vivere di ricordi che fanno male e fanno soffrire ma tengono vivi i valori di chi dedica la propria vita alla Giustizia e alla Legalità".

Durante il Memorial ci sarà anche spazio per la beneficienza. Infatti sarà attiva una raccolta fondi a favore della Onlus “Zampa nel Cuore di Trieste”.

"Da soli si viaggia e da qualche parte si arriva, ma se lo si fa in squadra si arriva molto più lontano". Scrive ancora la nota. "Tutti pronti il 1 giungo, insieme in una Grande Squadra di Amici , a prescindere dai colori, dalle divise, dalle religioni etc. etc., uniti nel ricordo degli ideali e dei valori".



Il Memorial, si svolgerà presso il campo sportivo di Trebiciano messo a disposizione dal Presidente dell’Ente Promozione ASI - FVG Enzo ESPOSITO il quale cura la parte ludica dell’ organizzazione della squadra di calcio dell’ASD PRIMOREC.

L’evento è stato patrocinato interamente dalla Segreteria Provinciale di Trieste del Sindacato - ADP (Autonomi di Polizia) della Polizia di Stato, con la presenza della ASE Onlus – Motosoccorso, con a capo il presidente Daniele ZENNARO.

Con l’occasione si ringraziano i collaboratori dell’evento, Gianluca BUONPANE, Fabio Nicolas FANELLI e METLICA Massimo, nonché i familiari dei colleghi a cui è dedicato il Memorial.