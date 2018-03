Mercanti in Piazza a Trieste, torna la kermesse dedicata al gusto

Nel cuore di Trieste, in via Bellini, lungo il canale che arriva a Ponterosso, sabato 24 marzo ci saranno le bancarelle del Consorzio Ambulanti del Friuli Venezia Giulia che, in stretta collaborazione con il Comune di Trieste, propone la consolidata formula della mostra mercato per un giorno, dalle ore 8 alle ore 20. La manifestazione inizialmente in programma per sabato 17 marzo è stata rimandata a causa delle pessime condizioni meteo previste (e poi manifestatesi) la scorsa settimana. L'inaugurazione è prevista per le ore 10.00 di sabato 24 marzo alla presenza dell'Assessore Lorenzo Giorgi e di alcuni funzionari del settore Attività Produttive che fattivamente ha collaborato con il Consorzio per la co-organizzazione dell'evento.

Una ventina le aziende locali selezionate in una kermesse giornaliera dedicata al gusto, dato che ci saranno espositori di specialità regionali come taralli, olive e cacio cavallo (pugliesi), salumi dalla Slovenia, spezie per la cucina (dal mondo intero), brigidini toscani, frittelle, torroni, marzapane, zucchero filato ed altre specialità alimentari, ma anche alla curiosità, irrinunciabile, per chi ama andare a caccia di novità, oggettistica e prodotti caratteristici, oltre ad accessori per la casa e per la persona.

Una passeggiata tra le bancarelle, dunque, in un'area particolarmente suggestiva del capoluogo di Regione, seguendo la simpatica esortazione dei triestini: “Ocio, xe bancarele in canal!”.

Gli espositori saranno dislocati in fila lungo via Bellini ed esporranno utilizzando gazebi telescopici (ad apertura rapida), creando uniformità di immagine ma anche possibilità di personalizzazione con loghi ed immagini aziendali e /o del Consorzio Ambulanti FVG, organizzatore dell'evento.

Si precisa che le aziende espositrici sono aderenti al Consorzio e selezionate nel panorama della tradizione locale di commercio ambulante, al fine di offrire una vetrina emporiale di pregio e diversa da quanto abitualmente trovabile nei mercati tradizionali.

Mercanti in Piazza si replicherà il 17 novembre 2018 a conferma del costante interesse di Trieste, e della sua Amministrazione, nei confronti della formula mercatale riconosciuta come una delle più spiccate tradizioni italiane. Se queste prime due edizioni piaceranno alla città ed all'Amministrazione, l'intenzione del Consorzio è di ampliare gli appuntamenti pensando anche alla localizzazione in aree diverse della città.