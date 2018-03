"Mercanti in piazza": evento rinviato a sabato prossimo causa maltempo

Il Comune di Trieste-Assessorato al Commercio ha comunicato che a causa delle avverse previsioni meteorologiche, la manifestazione “Mercanti in piazza”, inizialmente prevista per oggi (sabato 17) viene rinviata a sabato prossimo, 24 marzo.

L'evento si svolgerà in via Bellini, lungo il canale che arriva a Ponterosso dalle 8 alle 20.

Saranno una ventina le aziende locali selezionate presenti alla kermesse giornaliera dedicata al gusto, ma anche a tante interessanti curiosità per chi ama andare a caccia di novità, dall'oggettistica ai prodotti caratteristici.