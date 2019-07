"Come depurarsi dai metalli pesanti", conferenza all'Ausonia

Conferenza con Walter Pansini, erborista, che così spiega: "L’inquinamento sia dall’esterno, che dall’interno (cibo, acqua, amalgami dentali, farmaci), hanno raggiunto un livello tale da mettere a rischio non solo una serena età matura, ma forse il destino della specie umana, oltre che ad esempio per le api. Al di là delle cause, diventa essenziale trovare metodi di sopravvivenza che per fortuna non sono né troppo difficili né costosi, utilizzando erbe, alimenti e pratiche opportune". L'incontro avrà luogo giovedì 4 luglio allo stabilimento Ausonia in riva Traiana.

Ingresso libero

