I migliori barman di Trieste al servizio del Salone degli Incanti

Cocktail dolci, amari, agrumati, frizzanti...Ognuno ha il suo! Ma dove consumarli se non dal vostro barman di fiducia? E se ne avete più di uno, cosa fare? Non c'è problema! In occasione di Trieste Antiqua iI barman di Antico Caffè Torinese, Urbanis, Penso, Cantina del Vescovo e Dream Team, si riuniranno per soddisfare ogni richiesta in fatto di drink.

Li troverete al servizio del Salone degli Incanti (ex Pescheria centrale) domenica 2 dicembre dalle ore 10.00 alle 19.30.