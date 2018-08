Mini Sport Week: mille ragazzi in piazza a Gorizia per fare sport

Sabato 8 settembre istruttori qualificati di otto diverse discipline saranno gratuitamente a servizio dei partecipanti. Per un grande evento che concluderà la Mini Sport Week. Per un’intera settimana Gorizia sarà fulcro dello sport giovanile, grazie a un doppio appuntamento che porterà nel centro del capoluogo isontino centinaia di bambini e ragazzi.

Come da tradizione ormai in questo periodo dell’anno l’Unione Ginnastica Goriziana ha voluto organizzare cinque giorni dedicati allo sport e ai suoi valori, mettendo a disposizione i propri tecnici qualificati per far provare ai partecipanti diverse discipline sportive. Da lunedì 3 a venerdì 7 settembre si terrà infatti la Mini Sport Week, che consentirà ai giovani nati dal 2007 al 2013 di provare fino a cinque differenti sport. Nella palestra UGG di via Rismondo 2 ci si potrà dedicare al basket nei giorni di lunedì e martedì, mentre da mercoledì a venerdì sarà possibile fare pratica con pattinaggio, judo, atletica e ginnastica ritmica. Tutte le giornate inizieranno con l’accoglienza tra le 8 e le 8.30, per concludersi tre le 12.30 e le 13. Le iscrizioni, al costo di 15 euro per una o più discipline, saranno raccolte presso la segreteria dell’UGG, sempre in via Rismondo. I ragazzi oltre a divertirsi con lo sport faranno scorta di energie con una golosa merenda offerta dalle eccellenze gastronomiche della città, ogni giornata sarà dunque una scoperta anche nel momento di pausa con Pizza Connection, La Chef Mobile, Oca Golosa e Il Gelatiere.

Sabato 8 settembre, invece, piazza Battisti ospiterà l’evento 1000 ragazzi un piazza. A partire dalle 15 sia giovani che adulti potranno provare o assistere alle dimostrazioni di addirittura otto diverse discipline sportive: judo, basket, pattinaggio, atletica, scherma, ginnastica ritmica, aikido e fitness, sempre sotto la supervisione degli istruttori dell’UGG, l’evento è aperto a tutti e non necessita di prenotazione.

Novità di quest’anno a 1000 ragazzi in piazza è la musica; dalle ore 19 alle 21 si esibiranno a rotazione giovani cantanti e musicisti goriziani: 2gether, Artica, Margherita Pettarin, The Rain Fall Band e Scrime, coautore del nuovo inno di UGG (scritto appositamente per festeggiare quest’anno i 150 anni di attività) per regalarci 2 ore di musica Infine, tutti i soci UGG e i partecipanti a 1000 ragazzi un piazza avranno modo di poter essere estratti per un’esperienza unica, in collaborazione con Barraonda Sailing, che verrà svelata nella conferenza stampa di venerdì 7 settembre. Entrambi gli eventi organizzati dall’UGG sono patrocinati dal Comune di Gorizia e vantano il sostegno di Fondazione Carigo, Eurospar, Cassa Rurale FVG, Reale Mutua, APT, Eventiva e iMagazine.