Minilab Icgeb per bambini 6-11

Giovedì 31 maggio l'ICGEB Trieste (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology -Trieste) organizzerà presso lo spazio Trieste Città della Conoscenza (all'interno della Stazione Centrale di Trieste) un pomeriggio dedicato alla ricerca in genetica, medicina e biologia.

I bambini partecipanti prenderanno parte a piccoli esperimenti e dimostrazioni tra cui:



- Estrazione del DNA dalla saliva - ognuno potrà portarsi a casa il suo DNA!

- Visione dei diversi tipi di cellule animali al microscopio.

- Estrazione e colorazione delle cellule vegetali dalla cipolla per vederle al microscopio.

- Analisi delle proprie impronte digitali come fanno i detective.

- I batteri in coltura: diversi tipi di batteri colorati e fluorescenti.

- Cromatografia su carta.

- Differenza di pH per vari sali sciolti in acqua.



Per informazioni info@triesteconoscenza.it