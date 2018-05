Miramar Young e Trieste SoloDoggyRun in piazza Unità d'Italia

Dopo il successo della Trieste SoloWomenRun, la corsa rosa solidale organizzata domenica 29 aprile, da 42K in collaborazione con Apd Miramar con 1200 donne al via, il Trieste Running Festival 2018 prosegue mercoledì 2 maggio con due appuntamenti in piazza Unità d'Italia.

Alle 10 spazio ai 2mila bimbi della Miramar Young, evento sostenuto dalla Fondazione CRTrieste, che vedrà bambini dai 3 ai 14 anni percorrere un tracciato all'interno della piazza. L'iniziativa, con iscrizioni gratuita per tutti, ha registrato il sold out in poche settimane.

Alle 21 invece sarà la volta della passeggiata solidale a due e quattro zampe, con la Trieste SoloDoggyRun, un percorso cittadino, che partirà e rintrerà in piazza Unità d'Italia. Parte del ricavato sarà devoluto all'Astad. Le iscrizioni ancora aperte al negozio Vanity Pet di viale D'Annunzio 44, fino alle 19 di mercoledì 2 maggio. Tanti gadget offerti dagli sponsor per tutti.

Per le corse di domenica 6 maggio iscrizioni e ritiro pacchi gara al via giovedì 3 maggio a Casa Miramar, nel palazzo regione, sala Colonne, con ingresso sulle Rive. Si potrà partecipare alla tradizionale Generali Miramar Family, alla nuovissima Miramarun Challenge, competitiva da 7 chilometri, e alla mezza maratona Trieste 21K. Info: triesterunningfestival.com