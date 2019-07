A Miramare il flash mob che unisce i popoli sulle note del "Bolero"

Un flash mob per chiudere idealmente un video promozionale a Trieste. Protagonisti, venerdì 26 luglio, il castello di Miramare, simbolo di Trieste, e la European Spirit of Youth Orchestra (ESYO), ensemble sinfonico composto da settantacinque giovani musicisti di età compresa tra 13 e 20 anni provenienti da tredici paesi europei, ideato e diretto dal maestro Igor Coretti Kuret.

La voce dello scrittore e giornalista di fama internazionale Paolo Rumiz è diventata parte integrante dell’orchestra. I suoi testi, composti appositamente per gli spettacoli ed in armonia con il programma musicale, ruotano attorno a tematiche ogni anno differenti. ESYO si ricostituisce ogni anno coinvolgendo talenti sempre nuovi selezionati nei più prestigiosi conservatori e nelle migliori scuole di musica europee.

Di grande effetto l’idea scenografica pensata per Miaramare, un messaggio di unione ed armonia tra i popoli in forma di musica: i giovani musicisti dell’orchestra usciranno alla spicciolata dal Castello alle 18.15, si posizioneranno nel piazzale e suoneranno le note del Bolero di Ravel, fino alla conclusione finale suonata da tutta la European Spirit of Youth. L’iniziativa è aperta a tutti!