A Miramare tre giorni di workshop gratuito per guide e insegnanti

Incontrarci, confrontarci e vivere in prima persona qualche assaggio delle attività educative e di visita che l’Area Marina Protetta di Miramare offre durante tutto l’anno: questo l’obiettivo delle tre giornate di workshop gratuito (una ha già registrato il tutto esaurito), dedicate a guide e tour operator (giovedì 13 settembre) e agli insegnanti ed educatori per studenti di ogni età (lunedì 17 settembre).

Workshop

Nel corso degli incontri - formativi ed esperienziali - in programma giovedì 13 al mattino e lunedì 17 al pomeriggio, lo staff di Miramare, composto da biologi e naturalisti, accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle molteplici opportunità di approfondimento e di conoscenza naturalistica del comprensorio di Miramare, tanto negli aspetti marini quanto in quelli terrestri, grazie alla nuova collaborazione avviata tra WWF Italia, soggetto gestore della Riserva, e il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, ente gestore del Parco demaniale e del Castello asburgico.

Sarà l’occasione per presentare le sedi in cui il WWF propone le attività didattiche: dal BioMa, il nuovissimo Biodiversitario Marino, il museo immersivo della Riserva dedicato alla vita marino-costiera del Golfo di Trieste completo di aule didattiche e multimediali, al Parco botanico di Massimiliano, un gioiello di 20 ettari di essenze botaniche tanto locali quanto importate dall’Arciduca dai suoi viaggi attorno al globo, passando per la spiaggia protetta con i faraglioni calcarei davanti alle ex-Scuderie, e il Bagno Ducale, aula a cielo aperto e punto di partenza dei sea watching, gli snorkeling guidati alla scoperta della biodiversità marina del Golfo di Trieste.

E per completare la visita al promontorio di Massimiliano tra Natura, Arte e Paesaggio, gli incontri termineranno con la tappa al Castello di Miramare dove verremo accolti dallo staff museale che introdurrà i partecipanti al Museo storico e alla mostra “Massimiliano e Manet” visitabile presso le ex Scuderie, proprio di fronte al BioMa.



Per i più avventurosi, la visita finirà... in mare, grazie alla possibilità di partecipare gratuitamente allo snorkeling guidato in Riserva.

L’esperienza di sea watching è tra le proposte più coinvolgenti del catalogo, e permette di trasmettere quel senso di meraviglia per la Natura, fondamentale per apprezzarne il valore e aumentare la consapevolezza verso la necessità di conservarla. L’attività è fattibile da giugno a settembre ed è adatta a tutti coloro che sappiano nuotare e usare lo snorkel, senza limiti di età.

Il commento del direttore dell'AMP

“Nel corso degli incontri – racconta Maurizio Spoto, direttore dell’AMP - offriremo ai docenti e agli operatori del turismo divisi in gruppi omogenei per ambito di interesse, un’anteprima dei principali moduli di visita: per i docenti, laboratori animati in spiaggetta, favole a tappe nel parco, identifish e campionamenti di plancton e benthos, passando per le analisi chimico-fisiche e l’esplorazione della straordinaria zona di marea, mentre per guide e tour operator focus sulle potenzialità di turismo naturalistico che offre il Parco e la Riserva”.

Come iscriversi

Il programma del duplice workshop, inoltrata agli istituti scolastici di tutta la regione e ai tour operator e guide turistiche specializzati nell’incoming sul territorio, ha subito riscontrato molto interesse, tanto che per gli insegnanti è stato necessario aggiungere una seconda giornata di incontri per poter accontentare le richieste pervenute e far fronte a quelle ancora in arrivo.

Per iscriversi è sufficiente contattare la segreteria dell’AMP via mail (info@riservamarinamiramare.it ) o al numero 040 224147 interno 3 per verificare la disponibilità di posto e farsi inviare la scheda di partecipazione da rispedire compilata per conferma.