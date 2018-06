Da Verginella presentazione e letture del must have dell'estate "Mirella boutique"

Continuano le serate di cultura da Verginella a Contovello e il secondo appuntamento di venerdì 29 giugno alle 19 sarà dedicato al libro "Mirella Boutique", scritto da Micol Brusaferro, con i disegni di Chiara Gelmini e la supervisione di Diego Manna, edito da Bora.la. Record di vendite, già in ristampa, il volume racconta tra ironia e un simpatico vademecum le caratteristiche del bazar di Mirella, situato in corso Cavour a Trieste, dove ogni giorno centinaia di donne si riversano per fare shopping a basso costo, in un marasma di abiti e accessori che non conosce crisi.

Venerdì spazio alla lettura di alcuni brani di "Mirella Boutique" ma anche dei libri sul Pedocin, che fanno sempre parte della collana Strafanici, scritti sempre da Micol Brusaferro con i disegni di Chiara Gelmini L’ingresso è libero