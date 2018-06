Miss Trieste 2018, da lunedì aperti i casting per il concorso di bellezza

Ritorna il classico concorso di bellezza della nostra città per l’elezione di Miss Trieste 2018, annuale evento estivo dedicato a giovani candidate in lizza per l’elezione della ragazza-simbolo della nostra città. Ogni lunedì alle 17 - a partire dal 18 giugno - iniziano i casting per questo annuale appuntamento di moda e bellezza nella cornice estiva del Pinguino di molo Pescheria. Notoriamente questo avvenimento costituisce un punto di riferimento promozionale per il mondo della moda e per l’universo artistico ed è supportato da vari media-partners.

Le interessate - anche di altre città - possono iscriversi gratuitamente chiamando il 338.6722086 oppure nella pagina fb di Miss Trieste. Le prescelte dei vari casting costituiranno la rosa delle partecipanti alle selezioni previste. La prefinale avrà luogo a fine agosto, mentre la finalissima si svolgerà a settembre nella speciale “Notte delle Stelle” al Caffè degli Specchi dove verrà ufficialmente incoronata Miss Trieste 2018 in un galà con le finaliste in abito da sposa e diverse attrazioni artistiche e motivi di richiamo. La web tv Trieste Cafe sarà abbinata al Concorso con il collegato 2° Contest Videofotografico “Miss Trieste Mi piace”. Il Concorso Miss Trieste è realizzato dall’organizzazione di Fulvio Marion - promotore da diverse Edizioni - con la collaborazione della Ricky Nicosanti Event.